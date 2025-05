JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Neutral

07.05.25

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas nach Quartalszahlen von 123 auf 107 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Windturbinenhersteller habe angesichts niedriger Erwartungen positiv überrascht und einen ermutigenden Jahresstart hingelegt, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die Dänen hätten aber noch einen weiten Weg vor sich. Es brauche mehr Vertrauen in deren Fähigkeit, in einem ungewissen Umfeld zu "liefern". Auch sei Klarheit über die Aussichten für Windenergieanlagen auf dem US-Festland nötig, um die Aktie positiver zu bewerten./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 20:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com