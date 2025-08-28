Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 347,60 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 347,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 348,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 344,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100 Home Depot-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Gewinne von 18,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,10 EUR am 09.04.2025. Mit Abgaben von 15,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

