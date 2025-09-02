Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verliert am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 347,25 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:35 Uhr 0,5 Prozent auf 347,25 EUR. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 347,25 EUR. Bei 348,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 376 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,37 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

