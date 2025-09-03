Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagmittag im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 348,55 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 348,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 347,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 347,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11 Home Depot-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 15,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 293,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 43,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

