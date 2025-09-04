Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot büßt am Dienstagnachmittag ein
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 354,10 EUR.
Die Home Depot-Aktie wies um 15:58 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 354,10 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 354,10 EUR. Mit einem Wert von 356,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 617 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 20,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.
Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 45,28 Mrd. USD gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.
