Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 332,30 EUR nach.

Die Home Depot-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 332,30 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 332,30 EUR. Bei 332,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,80 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,16 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Am 20.05.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,42 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,86 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 19.08.2025 gerechnet. Am 18.08.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

