Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Home Depot

Die Aktie von Home Depot hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Home Depot-Aktie zeigte sich zuletzt im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 361,75 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 361,75 EUR. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 361,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Home Depot-Aktie bis auf 357,95 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 360,05 EUR. Bisher wurden heute 162 Home Depot-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (411,40 EUR) erklomm das Papier am 02.12.2024. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 12,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 295,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,12 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen