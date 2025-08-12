Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Home Depot hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Home Depot-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 337,90 EUR.
Mit einem Kurs von 337,90 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum verändert. Bei 337,90 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 337,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 337,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 1 Stück.
Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,26 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,16 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.
Am 20.05.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,63 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 19.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.
In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
