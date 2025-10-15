Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Home Depot zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 335,10 EUR zu.

Das Papier von Home Depot konnte um 15:39 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 335,10 EUR. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 335,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 334,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 18,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 14,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 16,27 USD je Aktie.

