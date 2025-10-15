Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Mittwochmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 332,70 EUR.
Die Home Depot-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 332,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 334,90 EUR. Bei 333,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 78 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 411,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,65 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (295,00 EUR). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 12,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.
Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 16,27 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
