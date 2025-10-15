DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1641 +0,3%Öl62,17 -0,2%Gold4.211 +1,7%
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochabend im Plus

15.10.25 20:23 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochabend im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Home Depot. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 334,65 EUR.

Die Home Depot-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 20:11 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 334,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 336,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 333,35 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 164 Home Depot-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 411,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,93 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 295,00 EUR am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 11,85 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,12 USD.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 16,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen