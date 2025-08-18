Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 349,70 EUR zu.

Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:39 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 349,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 349,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 339,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.253 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 412,10 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 17,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,16 USD.

Home Depot gewährte am 20.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 39,86 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

