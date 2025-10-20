Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagnachmittag verlustreich

Kurs der Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 335,55 EUR abwärts.

Die Home Depot-Aktie musste um 16:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 335,55 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 335,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 336,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 473 Stück.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 22,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,55 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 USD, nach 4,60 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,00 USD je Aktie aus.

