Aktienkurs aktuell

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagabend im Minus

20.10.25 20:23 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagabend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 334,05 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
335,10 EUR 1,80 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 334,05 EUR. Bei 333,20 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 336,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 678 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (280,00 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 16,18 Prozent Luft nach unten.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

