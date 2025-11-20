Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 290,90 EUR.

Die Aktie notierte um 16:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 290,90 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 293,40 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 291,35 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.637 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 41,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 280,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 3,75 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,18 USD.

Am 18.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,62 USD gegenüber 3,67 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40,22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41,35 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 24.02.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,64 USD je Aktie.

