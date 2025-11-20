Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot schiebt sich am Mittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 290,60 EUR.
Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,2 Prozent auf 290,60 EUR. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 291,35 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 290,35 EUR. Zuletzt wurden via BMN 37 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,98 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 287,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 0,96 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,18 USD aus.
Home Depot gewährte am 18.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 40,22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Home Depot am 24.02.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,64 USD je Aktie aus.
