Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Home Depot zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 293,00 EUR zu.
Um 09:06 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 293,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 293,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 293,00 EUR. Bisher wurden heute 9 Home Depot-Aktien gehandelt.
Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 28,90 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 287,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 2,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,18 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.
Am 18.11.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 3,67 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 41,35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 24.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,64 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.
Home Depot-Aktie fällt: Pessimistischer für 2025
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
