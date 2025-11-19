Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochvormittag mit Verlusten

Blick auf Home Depot-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 292,10 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 292,10 EUR. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 292,10 EUR ab. Bei 292,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 41,08 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 292,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,16 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 40,22 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.02.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,75 USD je Aktie belaufen.

