Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot büßt am Mittwochabend ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,8 Prozent auf 287,60 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 287,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 286,30 EUR. Bei 290,35 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 115 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.12.2024 auf bis zu 411,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 43,05 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 286,30 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 0,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,16 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 USD, nach 3,67 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 40,22 Mrd. USD umgesetzt.

Die Home Depot-Bilanz für Q4 2025 wird am 24.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,75 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

