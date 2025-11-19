DAX23.199 +0,1%Est505.551 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,2%Nas22.528 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,38 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Home Depot im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verliert am Mittwochnachmittag

19.11.25 16:08 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verliert am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 288,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
291,45 EUR 1,45 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie musste um 15:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 288,90 EUR. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 288,90 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 292,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90 Home Depot-Aktien.

Bei einem Wert von 412,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 29,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 288,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,16 USD.

Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,58 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 40,22 Mrd. USD umgesetzt.

Die Home Depot-Bilanz für Q4 2025 wird am 24.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,75 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

