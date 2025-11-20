Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Home Depot

Kurs der Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 288,85 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:05 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 288,85 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 287,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 291,35 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.240 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,88 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 3,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,18 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Home Depot veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 41,35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 40,22 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot-Aktie fällt: Pessimistischer für 2025

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen