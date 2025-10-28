DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
So bewegt sich Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit stabiler Tendenz

28.10.25 20:23 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Home Depot. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 331,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
331,90 EUR 0,75 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 331,65 EUR zeigte sich die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel um 20:04 Uhr kaum verändert. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 333,15 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 328,10 EUR. Bei 329,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.474 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 412,70 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 19,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 18,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 16,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

