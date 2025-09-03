DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.595 -1,3%Euro1,1650 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.549 -0,3%
Kursentwicklung im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagabend im Plus

04.09.25 20:25 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagabend im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Honeywell. Das Papier von Honeywell legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 214,88 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 214,88 USD zu. In der Spitze gewann die Honeywell-Aktie bis auf 215,58 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 213,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 502.188 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2024 auf bis zu 242,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD. Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 16,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Honeywell-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Honeywell am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Honeywell wird am 23.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

