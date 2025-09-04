DAX23.579 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.289 -0,7%Nas21.608 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
So bewegt sich Honeywell

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Freitagnachmittag gesucht

05.09.25 16:10 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Freitagnachmittag gesucht

Die Aktie von Honeywell zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Honeywell zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 215,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
183,12 EUR -1,16 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Honeywell legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 215,55 USD. Die Honeywell-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 216,27 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 214,98 USD. Der Tagesumsatz der Honeywell-Aktie belief sich zuletzt auf 112.743 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,50 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 11,11 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Honeywell-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,50 USD belaufen.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,35 Mrd. USD – ein Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Honeywell 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,56 USD fest.

Redaktion finanzen.net

