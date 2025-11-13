DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.865 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.163 -0,8%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Honeywell im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Abend tiefer

13.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Honeywell gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Honeywell-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 201,12 USD ab.

Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 201,12 USD. Die Honeywell-Aktie sank bis auf 200,90 USD. Mit einem Wert von 201,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 391.975 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 241,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,17 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Honeywell-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,20 USD belaufen.

Honeywell gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Honeywell ein EPS von 2,16 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,99 Prozent auf 10,41 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,25 USD je Honeywell-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Honeywell

