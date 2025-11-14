DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.974 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.089 -2,0%
So bewegt sich Honeywell

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend mit Verlusten

14.11.25 20:23 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend mit Verlusten

Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Honeywell-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 198,97 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,5 Prozent auf 198,97 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Honeywell-Aktie bis auf 195,73 USD. Bei 198,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 420.929 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 17,67 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 179,47 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Abschläge von 9,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Honeywell-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,20 USD ausgeschüttet werden.

Am 23.10.2025 äußerte sich Honeywell zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,86 USD gegenüber 2,16 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 10,41 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 9,73 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,25 USD je Honeywell-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Nachrichten zu Honeywell

DatumMeistgelesen
Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
