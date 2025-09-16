Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Honeywell

Die Aktie von Honeywell zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Honeywell-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 212,94 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Honeywell-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 212,94 USD. Im Tageshoch stieg die Honeywell-Aktie bis auf 213,21 USD. Bei 211,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 89.760 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Bei 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 12,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 179,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 15,72 Prozent sinken.

Nach 4,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,50 USD je Honeywell-Aktie.

Honeywell ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Honeywell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Honeywell Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,56 USD je Aktie belaufen.

