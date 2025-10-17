DAX23.871 -1,7%Est505.615 -0,7%MSCI World4.274 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.463 -0,4%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,24 +0,4%Gold4.247 -1,8%
Aktienentwicklung

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell schiebt sich am Nachmittag vor

17.10.25 16:08 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 204,58 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Honeywell zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 204,58 USD. Der Kurs der Honeywell-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 204,72 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 203,13 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 165.056 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 18,54 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 179,47 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,27 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 4,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,50 USD je Honeywell-Aktie.

Am 24.07.2025 äußerte sich Honeywell zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,53 USD je Honeywell-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen