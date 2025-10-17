Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Honeywell
Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 202,86 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 202,86 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Honeywell-Aktie bisher bei 202,12 USD. Bei 203,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 594.347 Honeywell-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. 19,54 Prozent Plus fehlen der Honeywell-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Honeywell seine Aktionäre 2024 mit 4,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,50 USD je Aktie ausschütten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Honeywell am 24.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,53 USD je Aktie in den Honeywell-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn
Übrigens: Honeywell und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Honeywell
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Honeywell
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com
Nachrichten zu Honeywell
Analysen zu Honeywell
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.01.2019
|Honeywell International Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.02.2018
|Honeywell International Overweight
|Barclays Capital
|03.01.2018
|Honeywell International Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.12.2017
|Honeywell International Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.10.2017
|Honeywell International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2018
|Honeywell International Overweight
|Barclays Capital
|14.12.2017
|Honeywell International Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.10.2017
|Honeywell International Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2017
|Honeywell International Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.2017
|Honeywell International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.01.2019
|Honeywell International Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|03.01.2018
|Honeywell International Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.2015
|Honeywell International Neutral
|UBS AG
|19.07.2012
|Honeywell International neutral
|UBS AG
|09.07.2012
|Honeywell International neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.04.2006
|Honeywell Downgrade
|JP Morgan
|27.04.2006
|Update Honeywell International Inc.: Underweight
|JP Morgan
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Honeywell nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen