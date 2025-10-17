Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Honeywell

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 202,86 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 202,86 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Honeywell-Aktie bisher bei 202,12 USD. Bei 203,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 594.347 Honeywell-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. 19,54 Prozent Plus fehlen der Honeywell-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Honeywell seine Aktionäre 2024 mit 4,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,50 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Honeywell am 24.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,53 USD je Aktie in den Honeywell-Büchern.

