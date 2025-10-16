Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell steigt am Donnerstagabend

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 203,32 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 203,32 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Honeywell-Aktie bei 204,86 USD. Bei 203,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 360.189 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 19,27 Prozent Plus fehlen der Honeywell-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 179,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 11,73 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD. Im Vorjahr erhielten Honeywell-Aktionäre 4,37 USD je Wertpapier.

Honeywell ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,36 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 10,35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Honeywell am 23.10.2025 präsentieren. Am 22.10.2026 wird Honeywell schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,53 USD je Honeywell-Aktie.

