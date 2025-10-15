DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1641 +0,3%Öl62,17 -0,2%Gold4.211 +1,7%
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Honeywell am Mittwochabend ins Minus

15.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Honeywell gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 203,32 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 203,32 USD. Bei 202,47 USD markierte die Honeywell-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 208,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Honeywell-Aktien beläuft sich auf 413.583 Stück.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,27 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 4,37 USD an Honeywell-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,50 USD aus.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,45 USD. Im letzten Jahr hatte Honeywell einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 10,35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 9,58 Mrd. USD umgesetzt.

Honeywell wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Honeywell-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

