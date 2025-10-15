Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Honeywell. Das Papier von Honeywell befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 206,87 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 206,87 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Honeywell-Aktie bis auf 206,69 USD. Bei 208,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 72.789 Honeywell-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2024 auf bis zu 242,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,22 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 179,47 USD am 10.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Honeywell-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Honeywell hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,36 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Honeywell 10,35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Honeywell wird am 23.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Honeywell-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Honeywell im Jahr 2025 10,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn