Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell steigt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 203,10 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 203,10 USD zu. In der Spitze gewann die Honeywell-Aktie bis auf 203,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 203,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 69.509 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2024 auf bis zu 242,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 19,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 179,47 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie.

Honeywell-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,50 USD belaufen.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Honeywell einen Umsatz von 9,58 Mrd. USD eingefahren.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Honeywell im Jahr 2025 10,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn