Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Honeywell

Die Aktie von Honeywell gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 187,03 USD.

Die Honeywell-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 1,9 Prozent auf 187,03 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Honeywell-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 186,78 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 192,43 USD. Zuletzt wechselten 445.045 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 241,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD ab. Mit Abgaben von 4,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Honeywell-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,22 USD.

Am 23.10.2025 hat Honeywell in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Honeywell hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,16 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Honeywell mit einem Umsatz von insgesamt 10,41 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,99 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,34 USD je Honeywell-Aktie.

