Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Honeywell im Fokus

Die Aktie von Honeywell gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 192,00 USD.

Die Honeywell-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 192,00 USD. Bei 193,17 USD erreichte die Honeywell-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.005 Honeywell-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 241,68 USD an. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 20,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 179,47 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Honeywell-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,22 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Honeywell am 23.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Honeywell in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,41 Mrd. USD im Vergleich zu 9,73 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,34 USD je Honeywell-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie stärker: Erwartungen im dritten Quartal geschlagen

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison