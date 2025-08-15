Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verteuert sich am Abend

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Honeywell. Im NASDAQ-Handel gewannen die Honeywell-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die Honeywell-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 222,36 USD nach oben. Die Honeywell-Aktie legte bis auf 222,90 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 219,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 364.537 Honeywell-Aktien.

Bei 242,50 USD markierte der Titel am 13.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 179,47 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 19,29 Prozent Luft nach unten.

Honeywell-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,49 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Honeywell am 24.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Honeywell wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Honeywell ein EPS in Höhe von 10,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

