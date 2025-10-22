Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Honeywell im Fokus

Die Aktie von Honeywell gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 208,19 USD ab.

Der Honeywell-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 208,19 USD. Die Honeywell-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 207,86 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 209,80 USD. Bisher wurden heute 51.155 Honeywell-Aktien gehandelt.

Am 13.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 242,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Honeywell-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Honeywell-Aktie mit einem Verlust von 13,80 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Honeywell seine Aktionäre 2024 mit 4,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,50 USD je Aktie ausschütten.

Am 24.07.2025 hat Honeywell in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Honeywell ein EPS von 2,36 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Honeywell im vergangenen Quartal 10,35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Honeywell 9,58 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Honeywell am 23.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 12,20 USD je Aktie aus.

