Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Mittwochabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Honeywell gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 207,24 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Honeywell-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 207,24 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Honeywell-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 206,93 USD aus. Mit einem Wert von 209,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 420.864 Honeywell-Aktien.

Am 13.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 242,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD. Mit einem Kursverlust von 13,40 Prozent würde die Honeywell-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD. Im Vorjahr erhielten Honeywell-Aktionäre 4,37 USD je Wertpapier.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,45 USD. Im letzten Jahr hatte Honeywell einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 10,35 Mrd. USD gegenüber 9,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 12,20 USD je Honeywell-Aktie.

