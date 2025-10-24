Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Freitagnachmittag schwächer

Honeywell im Blick

Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Honeywell-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 217,60 USD.

Die Honeywell-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 217,60 USD. Zwischenzeitlich weitete die Honeywell-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 217,60 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,67 USD. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 129.916 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,50 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 11,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 179,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 17,52 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,37 USD an Honeywell-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Honeywell am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 2,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Honeywell im vergangenen Quartal 10,41 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Honeywell 9,58 Mrd. USD umsetzen können.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden.

In der Honeywell-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

