Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Honeywell am Freitagabend ins Minus

Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Honeywell-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 216,50 USD.

Die Honeywell-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 216,50 USD. Die Honeywell-Aktie gab in der Spitze bis auf 214,78 USD nach. Bei 220,67 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 639.255 Stück gehandelt.

Am 13.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 10,72 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 179,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 17,10 Prozent sinken.

Nach 4,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,50 USD je Honeywell-Aktie.

Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Honeywell hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,36 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,41 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Honeywell einen Umsatz von 9,58 Mrd. USD eingefahren.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,59 USD je Aktie belaufen.

