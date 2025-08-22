DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.597 +0,4%Nas21.583 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1633 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
So bewegt sich Honeywell

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend mit KursVerlusten

27.08.25 20:24 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Honeywell. Das Papier von Honeywell gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 221,79 USD abwärts.

Das Papier von Honeywell gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 221,79 USD abwärts. Die Honeywell-Aktie sank bis auf 220,90 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 221,62 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 212.683 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Bei 242,50 USD markierte der Titel am 13.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 9,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 179,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 19,08 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Honeywell-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Honeywell 4,37 USD aus.

Am 24.07.2025 legte Honeywell die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,45 USD, nach 2,36 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Honeywell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Honeywell wird am 23.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,56 USD je Honeywell-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

mehr Analysen