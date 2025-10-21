DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.972 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
So entwickelt sich Honeywell

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell gewinnt am Abend

21.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Honeywell zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Honeywell-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 209,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
179,68 EUR 6,04 EUR 3,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Honeywell-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 209,09 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Honeywell-Aktie bei 210,49 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,14 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 534.532 Honeywell-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 179,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Honeywell-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,50 USD aus.

Am 24.07.2025 hat Honeywell die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,36 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,13 Prozent auf 10,35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Honeywell die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Honeywell im Jahr 2027 12,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

In eigener Sache

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Honeywell

DatumMeistgelesen
Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

