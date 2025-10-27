DAX24.301 +0,3%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.582 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1640 +0,1%Öl66,01 +0,5%Gold3.990 -2,2%
Honeywell im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

27.10.25 16:08 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Honeywell zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Honeywell-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 216,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
185,14 EUR 0,06 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel kam die Honeywell-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 216,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Honeywell-Aktie bei 219,00 USD. Die Honeywell-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 215,53 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 219,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 225.302 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 10,93 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Honeywell-Aktie 20,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,50 USD. Im Vorjahr hatte Honeywell 4,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Honeywell am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,41 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Honeywell-Aktie in Höhe von 10,63 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
