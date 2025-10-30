DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.019 +1,9%
Aktienkurs im Fokus

30.10.25 20:23 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell knickt am Donnerstagabend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,8 Prozent auf 200,51 USD.

Honeywell
174,80 EUR -7,96 EUR -4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 5,8 Prozent im Minus bei 200,51 USD. In der Spitze büßte die Honeywell-Aktie bis auf 200,50 USD ein. Bei 201,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 548.995 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 242,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 179,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Honeywell-Aktie 11,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,53 USD je Honeywell-Aktie.

Am 23.10.2025 legte Honeywell die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Honeywell hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,16 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,41 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 10,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

