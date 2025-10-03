IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 291,64 USD.
Werte in diesem Artikel
Die IBM-Aktie konnte um 15:51 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 291,64 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 293,32 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 287,50 USD. Zuletzt wechselten 140.233 IBM-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 296,10 USD. Dieser Kurs wurde am 26.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 203,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Mit einem Kursverlust von 30,18 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,70 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.
IBM ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,96 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 16,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15,77 Mrd. USD umgesetzt.
Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. IBM dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 12,71 USD im Jahr 2027 aus.
