IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gibt am Abend ab
04.11.25 20:23 Uhr

04.11.25 20:23 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gibt am Abend ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IBM. Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 299,73 USD abwärts.

Das Papier von IBM befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 299,73 USD ab. Bei 296,00 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 300,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 263.361 Aktien.

Bei einem Wert von 319,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 6,55 Prozent zulegen. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 204,08 USD. Abschläge von 31,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,69 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 22.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 16,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14,97 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 11,35 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

