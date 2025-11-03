DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.829 +0,4%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1521 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.012 +0,2%
Notierung im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagabend kaum bewegt

03.11.25 20:23 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagabend kaum bewegt

Die Aktie von IBM zeigt am Montagabend wenig Änderung. Mit einem Kurs von 307,48 USD zeigte sich die IBM-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
270,45 EUR 3,75 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IBM-Aktie bewegte sich um 20:07 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 307,48 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 312,09 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 304,76 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 308,00 USD. Zuletzt wurden via New York 229.088 IBM-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 319,35 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 3,86 Prozent zulegen. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 204,08 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 33,63 Prozent wieder erreichen.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,69 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 22.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 16,33 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte IBM am 27.01.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 11,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

IBM-Aktie knickt ein: Umsatz und Gewinn gesteigert, aber Red Hat enttäuscht Anleger

Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

