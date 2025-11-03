IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag im Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 310,46 USD.
Das Papier von IBM legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 310,46 USD. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 310,88 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 308,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 102.771 IBM-Aktien den Besitzer.
Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 319,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 2,86 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 204,08 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 52,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,69 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,00 USD aus.
Am 22.10.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,36 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 11,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2020
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|11.04.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2018
|Red Hat Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2024
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2024
|IBM Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|24.10.2024
|IBM Sell
|UBS AG
|19.07.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|12.01.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.07.2017
|IBM Underweight
|Barclays Capital
