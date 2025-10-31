IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von IBM
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 306,86 USD.
Das Papier von IBM befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 306,86 USD ab. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 301,97 USD. Bei 312,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 374.535 IBM-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 319,35 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 4,07 Prozent Luft nach oben. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 203,61 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 33,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,69 USD belaufen. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 22.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,33 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,35 USD je Aktie in den IBM-Büchern.
