DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.651 +0,3%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,07 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
So bewegt sich IBM

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag tiefer

31.10.25 16:08 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 305,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
266,70 EUR -2,05 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 305,68 USD. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 301,97 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 312,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 234.056 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 319,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 4,47 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 203,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Mit Abgaben von 33,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.

Am 22.10.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 16,33 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,97 Mrd. USD umgesetzt.

IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,35 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

IBM-Aktie knickt ein: Umsatz und Gewinn gesteigert, aber Red Hat enttäuscht Anleger

Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen