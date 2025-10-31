IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag tiefer

So bewegt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 305,68 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 305,68 USD. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 301,97 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 312,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 234.056 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 319,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 4,47 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 203,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Mit Abgaben von 33,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.

Am 22.10.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 16,33 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,97 Mrd. USD umgesetzt.

IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,35 USD je IBM-Aktie.

